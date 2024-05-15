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        Karabük'te kaçak kazı ve uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı

        Karabük'te düzenlenen kaçak kazı ve uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 09:41 Güncelleme: 15.05.2024 - 09:41
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        Karabük'te kaçak kazı ve uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı
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        Karabük'te düzenlenen kaçak kazı ve uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 kişiyi Yenice ilçesinde arazide dedektörle arama yaptıkları sırada suçüstü yakaladı.

        Operasyonda iki el dedektörü ve buna ait kulaklık, murç, çekiç ve iki kafa lambası ele geçirildi.

        Karabük merkezde de bir kişinin evine uyuşturucu operasyonu yapan ekipler, aramada, 78,5 gram kenevir tohumu ile 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

        Operasyonlarda gözaltına alınan 3 zanlı, işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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