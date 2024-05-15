Karabük'te okuma seferberliği kapsamında 37 bin öğrenciye kitap hediye edilecek

Çocuk ve gençlere okuma alışkanlığı kazandırılması amacıyla başlatılan "Eğitim Kenti Karabük" projesi kapsamında, her öğrenciye kitap dağıtılacak.

Vali Mustafa Yavuz ve İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, "Okuyorum Öğreniyorum" temasıyla düzenlenen etkinlikte Gazi Mustafa Kemal İlkokulu'nda öğrencilere kitap hediye etti.

Yavuz, gazetecilere, "Eğitim Kenti Karabük" kapsamında yapılacak 8 çalışmadan birinin "Okuyorum Öğreniyorum" projesi olduğunu belirterek, kentteki 204 okulda yaklaşık 3 bin 300 öğretmenin gözetiminde 37 bin öğrencinin eğitim ve öğretim gördüğünü aktardı.

Proje Gazi Mustafa Kemal İlkokulu'nda başlattıklarını anlatan Yavuz, "İlk etapta 10 bin kitap dağıtacağız. Bugün 2'nci ve 4'üncü sınıflarımızda kitaplarımızı dağıtarak projemizi başlatmış olduk. Önümüzdeki günlerde şehrimizde 10 bin kitap dağıtımıyla ilk etabı başlatıyoruz. 37 bin öğrencimizin tamamına kitaplarımızı dağıtacağız. Amacımız çocuklarımızın kitapla buluşması, okuyarak öğrenmeleri, hem hayata hazırlanmaları hem akademik hem de sosyal ve kültürel anlamda öğrenmelerini sağlamak." diye konuştu.