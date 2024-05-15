25. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nin finalistleri belli oldu

Belgesel Film Yapım Destek Yarışmasın'da ise "Göğe Eren Boynuzlar", "Kültürün İzinde", "Safranbolu'nun İzleri", "Sessiz Gezginler Safranbolu" ile "Yabancı" finalist olarak belirlendi.

Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda "Rodakis'i Ararken", "Ada", "Deq", "Gezen Oğlak", "Muhafız", "reBuilding Palanga" ile "Sultanın Tacı" finalist oldu.

Uluslararası Uzun Metraj Belgesel Film Yarışması'nda "Ağaçtan Umutlar", "Alone", "Bir Gün 365 Saat", "Flanöz", "Madelet", "Mostar'ın Çocukları" ile "Tanya Summer Winter" finale kaldı.

Uluslararası Uzun Metraj Belgesel Film Yarışması, Uluslararası Kısa Metraj Belgesel Film Yarışması, "Kültürel Miras ve Korumacılık" temalı Ulusal Belgesel Film Yarışması ve "Safranbolu" temalı Belgesel Film Yapım Destek Yarışması olarak belirlenen kategorilerde 26 finalist, festival ön jürisi tarafından seçildi.

Safranbolu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, festival kapsamında 4 farklı kategoride 109 ülkeden 1448 belgesel film yarıştı.

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