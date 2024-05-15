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        25. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nin finalistleri belli oldu

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 29 Mayıs-1 Haziran'da yapılacak Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nin finalistleri belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 13:22 Güncelleme: 15.05.2024 - 13:22
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        25. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nin finalistleri belli oldu
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 29 Mayıs-1 Haziran'da yapılacak Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nin finalistleri belirlendi.

        Safranbolu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, festival kapsamında 4 farklı kategoride 109 ülkeden 1448 belgesel film yarıştı.

        Uluslararası Uzun Metraj Belgesel Film Yarışması, Uluslararası Kısa Metraj Belgesel Film Yarışması, "Kültürel Miras ve Korumacılık" temalı Ulusal Belgesel Film Yarışması ve "Safranbolu" temalı Belgesel Film Yapım Destek Yarışması olarak belirlenen kategorilerde 26 finalist, festival ön jürisi tarafından seçildi.

        Uluslararası Uzun Metraj Belgesel Film Yarışması'nda "Ağaçtan Umutlar", "Alone", "Bir Gün 365 Saat", "Flanöz", "Madelet", "Mostar'ın Çocukları" ile "Tanya Summer Winter" finale kaldı.

        Uluslararası Kısa Metraj Belgesel Film Yarışması'nda "How To Please", "İyi Ölüm", "Karanlık Bölge", "Kuyaş'ın İplikleri", "Kökler", "Shadow Of The King" ile "Şenel" finalde yarışacak.

        Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda "Rodakis'i Ararken", "Ada", "Deq", "Gezen Oğlak", "Muhafız", "reBuilding Palanga" ile "Sultanın Tacı" finalist oldu.

        Belgesel Film Yapım Destek Yarışmasın'da ise "Göğe Eren Boynuzlar", "Kültürün İzinde", "Safranbolu'nun İzleri", "Sessiz Gezginler Safranbolu" ile "Yabancı" finalist olarak belirlendi.

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