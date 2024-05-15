Karabük'te çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Akçasu Mahallesi Eflani Sokak'ta Hüseyin Gündüz'e ait 2 katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
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