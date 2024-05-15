Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, bir kişinin üzerinde yapılan aramada 107 uyuşturucu nitelikli hap ile bir miktar sentetik ecza ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi.

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