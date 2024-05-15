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        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 18:18 Güncelleme: 15.05.2024 - 18:18
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        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi.

        Ekiplerce düzenlenen operasyonda, bir kişinin üzerinde yapılan aramada 107 uyuşturucu nitelikli hap ile bir miktar sentetik ecza ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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