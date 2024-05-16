Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te müstakil evde çıkan yangın hasara yol açtı

        Karabük'te müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 08:52 Güncelleme: 16.05.2024 - 08:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te müstakil evde çıkan yangın hasara yol açtı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karabük'te müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kayabaşı Mahallesi Bişkek Caddesi'nde İ.A'ya ait tek katlı müstakil evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine yangın mahalline itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 4 gözaltı daha!
        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 4 gözaltı daha!
        Meteoroloji'den kritik açıklama! Yurdun yarısında yağış var!
        Meteoroloji'den kritik açıklama! Yurdun yarısında yağış var!
        Part time çalışanların tazminat hakkı
        Part time çalışanların tazminat hakkı
        Rus lider Putin Çin'de
        Rus lider Putin Çin'de
        Slovakya Başbakanına suikast girişimi: Durumu nasıl?
        Slovakya Başbakanına suikast girişimi: Durumu nasıl?
        "Türkiye dünyada 4 kritik bölgede önemli güce sahip"
        "Türkiye dünyada 4 kritik bölgede önemli güce sahip"
        Düğün yine ertelendi
        Düğün yine ertelendi
        Tarihte liderlere yönelik suikastlar
        Tarihte liderlere yönelik suikastlar
        Bakan Uraloğlu'ndan otoyol ve köprü geçiş ücretine ilişkin açıklama
        Bakan Uraloğlu'ndan otoyol ve köprü geçiş ücretine ilişkin açıklama
        Sulama kanalında kaybolan çocuktan acı haber
        Sulama kanalında kaybolan çocuktan acı haber
        Alzheimer hastası kayıp olarak aranıyordu
        Alzheimer hastası kayıp olarak aranıyordu
        "Sezon sonunda birçok şeyi açıklayacağım!"
        "Sezon sonunda birçok şeyi açıklayacağım!"
        Kenan Yıldız'dan Galatasaray itirafı!
        Kenan Yıldız'dan Galatasaray itirafı!
        Ankara'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
        Ankara'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
        Okul bahçesinde öğretmene sopalı dayak!
        Okul bahçesinde öğretmene sopalı dayak!
        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı
        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı
        Zaha ve Tete kararı!
        Zaha ve Tete kararı!
        3,5 sent hedefi ne zaman?
        3,5 sent hedefi ne zaman?
        Okyanuslar hakkında sizi şaşırtacak 10 ilginç bilgi!
        Okyanuslar hakkında sizi şaşırtacak 10 ilginç bilgi!
        Bana manikürcünü söyle sana kim olduğunu söyleyeyim
        Bana manikürcünü söyle sana kim olduğunu söyleyeyim

        Benzer Haberler

        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Karabük'te çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi
        Karabük'te çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi
        25. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nin finalistleri bell...
        25. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nin finalistleri bell...
        Karabük'te okuma seferberliği kapsamında 37 bin öğrenciye kitap hediye edil...
        Karabük'te okuma seferberliği kapsamında 37 bin öğrenciye kitap hediye edil...
        Başkent EDAŞ'tan Karabük'te bakım ve yatırım çalışması
        Başkent EDAŞ'tan Karabük'te bakım ve yatırım çalışması
        Karabük'te kaçak kazı ve uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı
        Karabük'te kaçak kazı ve uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı