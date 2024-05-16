Karabük'te müstakil evde çıkan yangın hasara yol açtı
Karabük'te müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Karabük'te müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kayabaşı Mahallesi Bişkek Caddesi'nde İ.A'ya ait tek katlı müstakil evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yangın mahalline itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.
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