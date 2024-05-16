Karabük heyeti, AK Parti Grup Toplantısı'na katıldı

AK Parti Karabük teşkilatı, TBMM'de düzenlenen AK Parti Grup Toplantısı'na katıldı.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, yaklaşık 180 kişilik heyeti TBMM'de karşıladı.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, Yenice Belediye Başkanı Sertaş Karakaş, Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Civa, Ovacık Belediye Başkanı Ahmet Şahin, Yortan Belediye Başkanı Yılmaz Tiryaki, il ve ilçe teşkilatları, gençlik ve kadın kolları ile İl Genel Meclisi üyelerinin de bulunduğu heyet, üzerinde "Karabük" yazılı atkılarını açarak tezahüratta bulundu.