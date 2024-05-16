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        Karabük heyeti, AK Parti Grup Toplantısı'na katıldı

        AK Parti Karabük teşkilatı, TBMM'de düzenlenen AK Parti Grup Toplantısı'na katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 11:25 Güncelleme: 16.05.2024 - 11:25
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        Karabük heyeti, AK Parti Grup Toplantısı'na katıldı
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        AK Parti Karabük teşkilatı, TBMM'de düzenlenen AK Parti Grup Toplantısı'na katıldı.

        İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, yaklaşık 180 kişilik heyeti TBMM'de karşıladı.

        Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, Yenice Belediye Başkanı Sertaş Karakaş, Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Civa, Ovacık Belediye Başkanı Ahmet Şahin, Yortan Belediye Başkanı Yılmaz Tiryaki, il ve ilçe teşkilatları, gençlik ve kadın kolları ile İl Genel Meclisi üyelerinin de bulunduğu heyet, üzerinde "Karabük" yazılı atkılarını açarak tezahüratta bulundu.

        AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması sırasında sık sık "Karabük" sloganları da atan heyet, toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ile görüştü.

        Heyet, Şahin ve Keskinkılıç tarafından onurlarına verilen yemeğin ardından Meclis'ten ayrıldı.

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