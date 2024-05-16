Karabük Üniversitesinden kısa kısa

Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü Türk Sanat Müziği Anasanat Dalı öğretim görevlileri ve öğrencileri, Türk Sanat Müziği Bahar Konseri düzenledi.

Yıldız, kaleme aldığı "Gelecek Henüz Avuçlarınızda" adlı kitabını gençlere hediye etti.

Hamit Çepni Konferans Salonu'ndaki etkinliğe, Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Bayram ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Akademisyen ve öğrencilerle sohbet eden Kırışık, misafirlerine tebrik kartı ve ağaç tohumu hediye etti.

Rektör Kırışık, hafta kapsamında Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Müslüm Kuzu, bölüm akademisyenleri ve öğrencileri kabul etti.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Hemşireler Haftası dolayısıyla hemşire adayı öğrencilerine tohum hediye etti.

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