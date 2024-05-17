Karabük'te eğitimlerini tamamlayan uzman erbaşlar mezun oldu

Programa, AK Parti Karabük Milletvekilli Durmuş Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Vali Yavuz'un eşi Süreyya Yavuz ile diğer ilgililer katıldı.

Törende, askerler gösteri yaptı. Tören geçişinin ardından 1992 kursiyer, yakınlarıyla kucaklaştı. Bu sırada bazı askerler, sevdiklerine evlilik teklifinde bulundu.

Eğitimi birincilikle tamamlayan askerin yaş kütüğüne plaket çakmasının ardından Vali Yavuz, Tuğgeneral Ertekin ve Albay Küçükbaşol, başarılı erlere belge ve hediye verdi.

Safranbolu ilçesindeki Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda gerçekleştirilen tören, Vali Mustafa Yavuz ve Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin'in birlikleri ve katılımcıları selamlaması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

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