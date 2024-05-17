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        Yapımcı Türker İnanoğlu Karabük'te anıldı

        Türk sinemasında "Bay Sinema" olarak anılan, yönetmen ve yapımcı Türker İnanoğlu için memleketi Karabük'te anma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 18:07 Güncelleme: 17.05.2024 - 18:07
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        Yapımcı Türker İnanoğlu Karabük'te anıldı
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        Türk sinemasında "Bay Sinema" olarak anılan, yönetmen ve yapımcı Türker İnanoğlu için memleketi Karabük'te anma programı düzenlendi.

        Karabük Üniversitesine Safranbolu İletişim Fakültesi binasını kazandıran ve fakülteye ismi verilen İnanoğlu, Karabük Üniversitesi 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda anıldı.

        Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesince organize edilen program, İnanoğlu için Dr. Öğretim Üyesi Musa Ak tarafından hazırlanan belgesel film gösterimiyle başladı.

        İnanoğlu'nun çocukluğunda Safranbolu'da birlikte olduğu arkadaşları programda İnanoğlu ile olan anılarını paylaştı.

        Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Bayram, İnanoğlu'nun çok yönlü kişiliğe sahip olduğunu belirterek, "Türker İnanoğlu, iyi bir yönetmen ve yapımcıydı. 80'den fazla filmin yönetmenliğini, 200'den fazla önemli sinema filminin ve 30'dan fazla başarılı televizyon dizisinin yapımcılığını üstlenmiştir." dedi.

        Merkezi Karabük'te bulunan Bizim Radyo Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetinkaya ise İnanoğlu'nun Safranbolu'nun gururu, Türkiye'nin de sinema alanında medarıiftiharı olduğunu ifade etti.

        İnanoğlu ile 25 yıl önce tanıştığını anlatan Çetinkaya, ölümüne kadar kendisiyle irtibatını hiç koparmadığını kaydetti.

        İnanoğlu'nun çocukluk arkadaşlarından eski Safranbolu Belediye Başkanı Kızıltan Ulukavak ile Yılmaz Kavuşturucu da İnanoğlu ile ilgili duygu ve düşüncelerini paylaştı.

        Programa, Karabük Vali Yardımcısı Erol Özkan, Karabük Üniversitesi Rektör yardımcıları Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş ve Prof. Dr. Elif Çepni, Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi öğretim görevlileri ve öğrencileri katıldı.

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