Karabük'te çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Ovacık ve Karabük belediyeleri itfaiye ekipleri ile Ovacık Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Abdullar köyünde Gülbeyaz Kantemir'e ait 2 katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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