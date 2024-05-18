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        Karabük'te çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi

        Karabük'ün Ovacık ilçesinde müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 00:12 Güncelleme: 18.05.2024 - 00:12
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        Karabük'te çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi
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        Karabük'ün Ovacık ilçesinde müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Abdullar köyünde Gülbeyaz Kantemir'e ait 2 katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Ovacık ve Karabük belediyeleri itfaiye ekipleri ile Ovacık Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla yakındaki evlere sıçramadan söndürüldü.

        Yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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