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        Karabük'te otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasında

        Karabük'te otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 13:52 Güncelleme: 18.05.2024 - 13:52
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        Karabük'te otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasında
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        Karabük'te otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Aydınlıkevler Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi'nde E.A. (17) yönetimindeki 78 ABM 765 plakalı motosiklet, aynı yönde ilerleyen E.A. (21) idaresindeki 78 BB 649 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde, otomobil ile motosikletin çarpışması ve otomobilin çöp konteynerine çarpması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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