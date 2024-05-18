Karabük'te otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasında

Görüntülerde, otomobil ile motosikletin çarpışması ve otomobilin çöp konteynerine çarpması yer alıyor.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Karabük'te otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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