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        Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 06:19 Güncelleme: 19.05.2024 - 06:19
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        Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kapullu Küpler-5000 Evler arası bağlantı yolunda, V.A. yönetimindeki 74 AAF 209 plakalı otomobil ile İ.T. idaresindeki 78 AE 863 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada sürücülerden V.A. ve yanındaki M.K. ile diğer otomobildeki yolcular T.T. ve F.T. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Yapılan kontrollerde sürücülerden V.A'nın 257 promil alkollü olduğu tespit edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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