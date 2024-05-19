Karabük'te kayaya tırmanan ayı cep telefonuyla görüntülendi

Bir süre dik kayalıklara tırmanan ayı, daha sonra ormanlık alana yönelerek gözden kayboldu.

Türkiye'nin 4. büyük mağarası Mencilis'i ziyaret eden Mehmet Göktaş, kayaya tırmanan ayıyı fark etti. Göktaş, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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