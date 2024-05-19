Karabük'te kayaya tırmanan ayı cep telefonuyla görüntülendi
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ayının kayaya tırmandığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ayının kayaya tırmandığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Türkiye'nin 4. büyük mağarası Mencilis'i ziyaret eden Mehmet Göktaş, kayaya tırmanan ayıyı fark etti. Göktaş, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Bir süre dik kayalıklara tırmanan ayı, daha sonra ormanlık alana yönelerek gözden kayboldu.
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