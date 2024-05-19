Karabük'te hayvanlarını otlatmaya giden kişi ormanda ölü bulundu
Karabük'ün Eflani ilçesinde haber alınamayan 73 yaşındaki kişinin cesedi, ormanlık alanda bulundu.
Karabük'ün Eflani ilçesinde haber alınamayan 73 yaşındaki kişinin cesedi, ormanlık alanda bulundu.
İlçeye bağlı Ulugeçit köyündeki evinden dün hayvanları otlatmak için ayrılan Satı Tunç'un (73) geri dönmemesi üzerine ailesi, İlçe Jandarma Komutanlığına başvurdu.
AFAD, UMKE ve NAK Arama Kurtarma ekibinin de katıldığı aramada Tunç, ormanlık alanda ölü bulundu.
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