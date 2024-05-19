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        Karabük'te hayvanlarını otlatmaya giden kişi ormanda ölü bulundu

        Karabük'ün Eflani ilçesinde haber alınamayan 73 yaşındaki kişinin cesedi, ormanlık alanda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 23:09 Güncelleme: 19.05.2024 - 23:09
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        Karabük'te hayvanlarını otlatmaya giden kişi ormanda ölü bulundu
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        Karabük'ün Eflani ilçesinde haber alınamayan 73 yaşındaki kişinin cesedi, ormanlık alanda bulundu.

        İlçeye bağlı Ulugeçit köyündeki evinden dün hayvanları otlatmak için ayrılan Satı Tunç'un (73) geri dönmemesi üzerine ailesi, İlçe Jandarma Komutanlığına başvurdu.

        AFAD, UMKE ve NAK Arama Kurtarma ekibinin de katıldığı aramada Tunç, ormanlık alanda ölü bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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