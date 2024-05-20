Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Karabük'te köprü duvarına çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 09:56 Güncelleme: 20.05.2024 - 09:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karabük'te köprü duvarına çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'nda seyreden K.K. idaresindeki 34 ZM 9691 plakalı otomobil, önce refüjdeki ağaçlara, sonra 5000 Evler Köprüsü duvarına çarparak devrildi.

        Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
        İran Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
        Helikopter kazasında ölen Reisi kimdir?
        Helikopter kazasında ölen Reisi kimdir?
        Türkiye ve dünyadan İran'a taziye mesajları
        Türkiye ve dünyadan İran'a taziye mesajları
        Akıncı, Van Gölü üzerinde Türk Bayrağı çizdi
        Akıncı, Van Gölü üzerinde Türk Bayrağı çizdi
        İran’ı ne bekliyor?
        İran’ı ne bekliyor?
        Kabine toplanıyor
        Kabine toplanıyor
        "Fenerbahçe'nin onur skoru"
        "Fenerbahçe'nin onur skoru"
        "Galatasaray neden kaybetti?"
        "Galatasaray neden kaybetti?"
        Otomobilde 'zararına' kampanya dönemi
        Otomobilde 'zararına' kampanya dönemi
        76 yaşında 30 yaşında gösteren kainat güzeli!
        76 yaşında 30 yaşında gösteren kainat güzeli!
        Uzaktan muayene SGK kapsamında
        Uzaktan muayene SGK kapsamında
        Sahaya çıkınca ortalık karıştı!
        Sahaya çıkınca ortalık karıştı!
        Dursun Özbek'ten Ali Koç'a sert tepki!
        Dursun Özbek'ten Ali Koç'a sert tepki!
        "Gerçek şampiyonunun kim olduğunu gösterdik"
        "Gerçek şampiyonunun kim olduğunu gösterdik"
        Arda Güler yine sahnede!
        Arda Güler yine sahnede!
        Otomobil markaları Mayıs'ta faizleri sıfırladı
        Otomobil markaları Mayıs'ta faizleri sıfırladı
        Tokat'taki patlamaya ilişkin yeni detaylar!
        Tokat'taki patlamaya ilişkin yeni detaylar!
        Fenerbahçe'de derbi sevinci!
        Fenerbahçe'de derbi sevinci!
        Buruk bir gece!
        Buruk bir gece!
        Hakemi de yenip partiyi bozdular
        Hakemi de yenip partiyi bozdular

        Benzer Haberler

        Karabük'te hayvanlarını otlatmaya giden kişi ormanda ölü bulundu
        Karabük'te hayvanlarını otlatmaya giden kişi ormanda ölü bulundu
        Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Karabük'te kayaya tırmanan ayı cep telefonuyla görüntülendi
        Karabük'te kayaya tırmanan ayı cep telefonuyla görüntülendi
        Arıcılıkta 50 yılı geride bırakan emekli öğretmen, bilgilerini yeni nesille...
        Arıcılıkta 50 yılı geride bırakan emekli öğretmen, bilgilerini yeni nesille...
        Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Karabük ve Düzce'de fener alayı düzenlendi
        Karabük ve Düzce'de fener alayı düzenlendi