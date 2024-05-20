Karabük'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Karabük'te köprü duvarına çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Karabük'te köprü duvarına çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'nda seyreden K.K. idaresindeki 34 ZM 9691 plakalı otomobil, önce refüjdeki ağaçlara, sonra 5000 Evler Köprüsü duvarına çarparak devrildi.
Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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