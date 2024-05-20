Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Eflani'de kurbanlık satışları başladı

        Karabük'ün Eflani ilçesinde hayvan pazarında kurbanlık satışları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 11:31 Güncelleme: 20.05.2024 - 11:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eflani'de kurbanlık satışları başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karabük'ün Eflani ilçesinde hayvan pazarında kurbanlık satışları başladı.

        Eflani Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'nda küçükbaş kurbanlıklar 7 ila 20 bin, büyükbaş kurbanlıklar ise 70 ila 180 bin lira arasında satışa sunuldu.

        Her hafta pazartesi günü kurulan pazara kurbanlık almak için giden vatandaşlar ile besiciler arasında sıkı pazarlıklar yaşanıyor.

        Öte yandan Eflani Belediye Başkanı Hüsnü Akın da pazara giderek incelemelerde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
        İran Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
        Helikopter kazasında ölen Reisi kimdir?
        Helikopter kazasında ölen Reisi kimdir?
        Türkiye ve dünyadan İran'a taziye mesajları
        Türkiye ve dünyadan İran'a taziye mesajları
        Akıncı, Van Gölü üzerinde Türk Bayrağı çizdi
        Akıncı, Van Gölü üzerinde Türk Bayrağı çizdi
        İran’ı ne bekliyor?
        İran’ı ne bekliyor?
        "Fon akışında öngördüğümüzden büyük bir artış var"
        "Fon akışında öngördüğümüzden büyük bir artış var"
        Kırmızı kart kararı doğru mu?
        Kırmızı kart kararı doğru mu?
        Halk otobüsü anne ve oğluna çarptı!
        Halk otobüsü anne ve oğluna çarptı!
        "Fenerbahçe'nin onur skoru"
        "Fenerbahçe'nin onur skoru"
        İstanbul TEM'de tehlikeli inatlaşma
        İstanbul TEM'de tehlikeli inatlaşma
        "Galatasaray neden kaybetti?"
        "Galatasaray neden kaybetti?"
        Costner ile buluştu
        Costner ile buluştu
        Tekme tokat dövdükleri 14 yaşındaki çocuğun kalbi durdu!
        Tekme tokat dövdükleri 14 yaşındaki çocuğun kalbi durdu!
        Yüzünün yeni hali tartışmalara yol açtı!
        Yüzünün yeni hali tartışmalara yol açtı!
        76 yaşında 30 yaşında gösteren kainat güzeli!
        76 yaşında 30 yaşında gösteren kainat güzeli!
        Otomobilde 'zararına' kampanya dönemi
        Otomobilde 'zararına' kampanya dönemi
        Uzaktan muayene SGK kapsamında
        Uzaktan muayene SGK kapsamında
        Sahaya çıkınca ortalık karıştı!
        Sahaya çıkınca ortalık karıştı!
        Otomobil markaları Mayıs'ta faizleri sıfırladı
        Otomobil markaları Mayıs'ta faizleri sıfırladı
        Hakemi de yenip partiyi bozdular
        Hakemi de yenip partiyi bozdular

        Benzer Haberler

        Karabük'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Karabük'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Karabük'te hayvanlarını otlatmaya giden kişi ormanda ölü bulundu
        Karabük'te hayvanlarını otlatmaya giden kişi ormanda ölü bulundu
        Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Karabük'te kayaya tırmanan ayı cep telefonuyla görüntülendi
        Karabük'te kayaya tırmanan ayı cep telefonuyla görüntülendi
        Arıcılıkta 50 yılı geride bırakan emekli öğretmen, bilgilerini yeni nesille...
        Arıcılıkta 50 yılı geride bırakan emekli öğretmen, bilgilerini yeni nesille...
        Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı