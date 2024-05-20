KBÜ'lü akademisyenin belgeseli bakanlık desteği almaya hak kazandı

Buna göre Belgesel Film Yapım Destek kategorisinde Dr. Öğretim Üyesi Ak'ın "Tuzdan Hayaller" adlı uzun metraj belgesel film projesi, 191 proje arasından seçilerek destek almaya hak kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün Sinema Destekleme Kurulu kararları açıklandı.

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