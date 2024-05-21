Karabük'te tel örgüye sıkışan sansar yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Karabük'te tel örgüye sıkışan sansar yavrusunun yardımına itfaiye ekipleri yetişti.
Karabük'te tel örgüye sıkışan sansar yavrusunun yardımına itfaiye ekipleri yetişti.
5000 Evler Bahçelievler Mahallesi'nde sansar yavrusunun bir evin bahçesindeki tel örgüye sıkıştığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri, tel örgüyü keserek hayvanı sıkıştığı yerden kurtardı.
Sansar yavrusu, doğal yaşam alanına bırakıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.