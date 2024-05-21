Türkiye'nin kültürel zenginliği Karabük'te festivalde sergileniyor

Karabük'te "KBÜFEST - 81 İl Karabük Üniversitesinde Buluşuyor" etkinliği başladı.

Karabük Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen, Türkiye'nin kültürel zenginliği ve çeşitliliğinin ortaya konulduğu etkinlikte, Türkiye'nin dört bir yanından katılımcılar yer aldı.

Açılışta bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, etkinlikle Türkiye'nin 81 ili ve bunlara bağlı 922 ilçesiyle Türk kültürünü, değerlerini, maddi ve manevi kimliği yaşamayı, yaşatmayı ve tanıtmayı hedeflediklerini söyledi.

KBÜFEST'in Karabük Üniversitesi öğrencileri, akademisyenleri ve idari personelin katkılarıyla 81 ilin tanıtımını amaçladığını belirten Kırışık, şunları kaydetti: "Karabük Üniversitesi olarak bir çalışma içindeyiz. Bu çalışmada ana noktamız Türkiye, Anadolu. İkinci ana noktamız ise bir pergelin 2 dairesi gibi bütün dünyayı oluşturmaktadır. Bütün dünyayı Türkiye gözüyle Türkiye perspektifiyle anlamlandırmak, yeniden tasarlamak, geleceği inşa etmek amacıyla bilimin ve gençliğin gücünü Türkiye Yüzyılı'nda birleştirme amacını taşıyoruz. Bu konuda önemli adımlar atıyoruz. İşte KBÜFEST de bugünden itibaren geleneksel hale getireceğimiz bilimin ve gençliğin gücünü birleştirecek bir organizasyon olarak hayata geçirilecektir."