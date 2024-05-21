Karabük'te panelvanın motor kısmına sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı
Karabük'te bir panelvanın motor kısmına sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
Karabük'te bir panelvanın motor kısmına sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde park halindeki bir panelvandan kedi miyavlamasının geldiğini duyan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aracın motor kısmına sıkıştığını tespit ettikleri kedi yavrusunu bulunduğu yerden çıkardı.
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