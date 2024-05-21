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        Karabük'te panelvanın motor kısmına sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı

        Karabük'te bir panelvanın motor kısmına sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 14:26 Güncelleme: 21.05.2024 - 14:26
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        Karabük'te panelvanın motor kısmına sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı
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        Karabük'te bir panelvanın motor kısmına sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

        Cumhuriyet Mahallesi'nde park halindeki bir panelvandan kedi miyavlamasının geldiğini duyan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

        Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aracın motor kısmına sıkıştığını tespit ettikleri kedi yavrusunu bulunduğu yerden çıkardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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