Karabük'te "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında panel düzenlendi

Karabük'te "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında panel gerçekleştirildi.

Karabük Üniversitesi Safranbolu Turizm Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen panelde konuşan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Sibel Ayyıldız, birçok besin grubunu içinde barındıran Türk mutfağı kültürünün sağlıklı olduğunu söyledi.

Türk mutfağının, Akdeniz mutfağının önemli liderlerinden bir tanesi olduğunu belirten Ayyıldız, "Akdeniz mutfağının sağlık konusundaki etkisini hepimiz biliyoruz. Sağlıklı beslenme konusunda mutfak kültürleri oldukça önemlidir. Uluslararası paydaşlar, artık mutfak kültürünü turizmin önemli bir parçası olarak görmekte ve bir ekonomi aracı olarak kullanmakta. Çünkü mutfak kültürlerinin getirisi fark edildi." ifadelerini kullandı.