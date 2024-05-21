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        Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 18:02 Güncelleme: 21.05.2024 - 18:02
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        Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        E.A. idaresindeki 78 ABD 835 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi 125. Sokak'ta S.P. yönetimindeki 78 SA 645 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile 78 SA 645 plakalı otomobildeki Ü.K. ile N.A. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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