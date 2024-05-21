Karabük'ün yöresel lezzeti "Yazıköy keşkeği" fırına verildi

Etkinliğe, Vali Yardımcısı Erol Özkan, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı ve İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin katıldı.

Valilik koordinasyonunda Safranbolu ilçesine bağlı Yazıköy'de yapılan ekinlikte, köy sakini Hafize Aşıkosmanoğlu ve protokol üyeleri, Yazıköy keşkeğini dualarla fırına verdi.

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