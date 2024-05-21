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        Karabük'ün yöresel lezzeti "Yazıköy keşkeği" fırına verildi

        Karabük'te "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında kente özgü tatlardan "Yazıköy keşkeği" fırına verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 21:45 Güncelleme: 21.05.2024 - 21:45
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        Karabük'ün yöresel lezzeti "Yazıköy keşkeği" fırına verildi
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        Karabük'te "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında kente özgü tatlardan "Yazıköy keşkeği" fırına verildi.

        Valilik koordinasyonunda Safranbolu ilçesine bağlı Yazıköy'de yapılan ekinlikte, köy sakini Hafize Aşıkosmanoğlu ve protokol üyeleri, Yazıköy keşkeğini dualarla fırına verdi.

        Keşkek 16 saat sonra törenle fırından çıkarılacak.

        Etkinliğe, Vali Yardımcısı Erol Özkan, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı ve İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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