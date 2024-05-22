Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te korkuluklara çarpan otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu

        Karabük'te demir korkuluklara çarpan otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 09:57 Güncelleme: 22.05.2024 - 09:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te korkuluklara çarpan otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karabük'te demir korkuluklara çarpan otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

        Yeşil Mahalle Köprülü Sokak'ta N.Ö. idaresindeki 78 AAF 189 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki demir korkuluklara ve ağaca çarparak durabildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü, kazayı yara almadan atlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kız kardeşi ile eniştesine kurşun yağdırdı!
        Kız kardeşi ile eniştesine kurşun yağdırdı!
        Ev sahibiyle tartıştı! Evi havaya uçurdu!
        Ev sahibiyle tartıştı! Evi havaya uçurdu!
        İspanya ve Norveç de Filistin'i tanıyacak
        İspanya ve Norveç de Filistin'i tanıyacak
        Timur ve Buruk'tan şampiyonluk mesajı!
        Timur ve Buruk'tan şampiyonluk mesajı!
        Reisi için anma töreni: On binlerce kişi katıldı
        Reisi için anma töreni: On binlerce kişi katıldı
        Dönüyorlar
        Dönüyorlar
        Kırmızı halıda sessiz protesto
        Kırmızı halıda sessiz protesto
        Yusuf Erdoğan, Galatasaray'a doğru!
        Yusuf Erdoğan, Galatasaray'a doğru!
        4 aylık hamile eşini 25 kez bıçaklamıştı! İşte cezası!
        4 aylık hamile eşini 25 kez bıçaklamıştı! İşte cezası!
        Özgürlük Heykeli hakkında şaşırtıcı 10 gerçek!
        Özgürlük Heykeli hakkında şaşırtıcı 10 gerçek!
        Fatih'in 'tılsımlı madalyonu' için verilen teklif kabul edilmedi
        Fatih'in 'tılsımlı madalyonu' için verilen teklif kabul edilmedi
        Naci Görür'den tedirgin eden deprem uyarısı
        Naci Görür'den tedirgin eden deprem uyarısı
        Ülkelere göre öpücük haritası
        Ülkelere göre öpücük haritası
        Ege 15 yaşındaydı! Kahreden kaza!
        Ege 15 yaşındaydı! Kahreden kaza!
        Mayısta dilekçe bayramda ikramiye
        Mayısta dilekçe bayramda ikramiye
        Uçuş türbülansı nedir ve neden meydana gelir?
        Uçuş türbülansı nedir ve neden meydana gelir?
        Çöl tozu ve sağanak uyarısı
        Çöl tozu ve sağanak uyarısı
        Çerezlere izin verirken dikkat!
        Çerezlere izin verirken dikkat!
        "Çok ayıp buluyorum"
        "Çok ayıp buluyorum"
        Firari cinayet zanlısı, polisle arbedesinde kendi silahıyla öldü, polisi yaraladı
        Firari cinayet zanlısı, polisle arbedesinde kendi silahıyla öldü, polisi yaraladı

        Benzer Haberler

        Karabük'ün yöresel lezzeti "Yazıköy keşkeği" fırına verildi
        Karabük'ün yöresel lezzeti "Yazıköy keşkeği" fırına verildi
        Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Karabük'te "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında panel düzenlendi
        Karabük'te "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında panel düzenlendi
        Karabük'te panelvanın motor kısmına sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı
        Karabük'te panelvanın motor kısmına sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı
        Türkiye'nin kültürel zenginliği Karabük'te festivalde sergileniyor
        Türkiye'nin kültürel zenginliği Karabük'te festivalde sergileniyor
        Karabük'te tel örgüye sıkışan sansar yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı
        Karabük'te tel örgüye sıkışan sansar yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı