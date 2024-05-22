Karabük'te korkuluklara çarpan otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu
Karabük'te demir korkuluklara çarpan otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.
Karabük'te demir korkuluklara çarpan otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.
Yeşil Mahalle Köprülü Sokak'ta N.Ö. idaresindeki 78 AAF 189 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki demir korkuluklara ve ağaca çarparak durabildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü, kazayı yara almadan atlattı.
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