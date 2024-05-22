Karabük Üniversitesinde "THY Siber Güvenlik Söyleşileri" düzenlendi

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Teknoloji Transfer Ofisi tarafından düzenlenen "THY Siber Güvenlik Söyleşileri" etkinliği çerçevesinde Türk Hava Yolları (THY) temsilcileri öğrencilerle bir araya geldi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Mühendislik Fakültesi Hamit Çepni Konferans Salonunda düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, günümüzde vatan savunmasının boyutlarının ciddi ölçüde değiştiğini belirtti.

Vatanın artık sadece konvansiyonel silahlarla savunulmadığını aktaran Kırışık, şöyle devam etti:

"Atalarımız gibi cephede göğüs göğse savaşarak vatan mücadelesi vermek yeterli olmuyor. Bu anlamda siber cephe dediğimiz cephe, bilişim teknolojileri dediğimiz alan, artık çok daha ön plana çıkmaya başladı. Karşımıza artık yeni, farklı alanlar çıkıyor. Şu an henüz yeterince farkında olmasak da yapay zekanın oyun değiştirici rolünün ve gücünün yakın tarihte çok daha büyük ölçüde farkına varacağız."

Kırışık, THY'nin dünyadaki devasa pek çok hava yolu şirketini geride bırakarak büyük operasyonel başarı gösterdiğini vurgulayarak, "Gerçekten takdire şayan, alkışlanacak bir başarı. Bu başarının arkasında bugün bize gelen ekibimiz gibi çok kıymetli ekiplerin çalışmalarının gelecekte dünyanın bir numaralı markası olma noktasındaki hayallerinin çok büyük katkısı olmuştur." ifadesini kullandı.