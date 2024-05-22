Karabük'te "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri sürüyor

Etkinliğe, Vali Yardımcısı Erol Özkan, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin ile Valilik Hukuk Müşaviri Meral Batı Demirbaş da katıldı.

Köy sakini Hafize Aşıkosmanoğlu ve protokol üyeleri tarafından fırından çıkarılan Yazıköy keşkeği, davetlilere ikram edildi.

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