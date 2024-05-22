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        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Karabük'ün Eskipazar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 13:30 Güncelleme: 22.05.2024 - 13:31
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        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Karabük'ün Eskipazar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        Bir şüphelinin aracında ve evinde yapılan aramada, 95 uyuşturucu hap, 6 gram sentetik kannabinoid ve 4 kök kenevir ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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