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        25. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nin jüri üyeleri belli oldu

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 29 Mayıs-1 Haziran'da yapılacak 25. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nin jüri üyeleri belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 14:21 Güncelleme: 22.05.2024 - 14:21
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        25. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nin jüri üyeleri belli oldu
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 29 Mayıs-1 Haziran'da yapılacak 25. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nin jüri üyeleri belirlendi.

        Safranbolu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyesi ve paydaşları ile 25 yıldır aralıksız düzenlenen festival için geri sayım başladı.

        109 ülke ve bin 448 başvuru arasında ön jürinin belirlemeleri ile finale kalan 26 belgesel, dünya sinema ve belgesel sektöründe birçok ödül sahibi usta isimler tarafından oluşan jüri üyelerince seçilerek dereceye giren isimler belirlenecek.

        "Uluslararası Uzun Metraj Belgesel Film", "Uluslararası Kısa Metraj Belgesel Film", "Kültürel Miras ve Korumacılık Temalı Ulusal Belgesel Film" ve "Safranbolu Temalı Belgesel Film Yapım Destek" yarışmaları olmak üzere 4 kategoride Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen festivalin yarışma danışmanlıklarını Karabük Üniversitesi (KBÜ) Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Musa Ak ve Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Serdar Sabuncu yapıyor.

        Festivalin jüri üyeleri şu isimlerden oluştu:

        Uluslararası Uzun Metraj Belgesel Film Yarışması jüri başkanı yönetmen ve senarist Yeşim Ustaoğlu, jüri üyeleri görüntü yönetmeni Doğan Sarıgüzel, yazar, oyuncu ve yönetmen Görkem Yeltan, Prof. Dr. Emine Uçar İlbuğa ve kurgucu Oğuz Atabaş.

        Uluslararası Kısa Metraj Belgesel Film Yarışması jüri başkanı yönetmen Ceylan Özgün Özçelik, jüri üyeleri Prof. Dr. Serdar Öztürk ve görüntü yönetmeni Emre Köktaş.

        Safranbolu Temalı Belgesel Film Yapım Destek Yarışması jüri başkanı Rena Lusin Bitmez, jüri üyeleri yönetmen Seyid Çolak, Altın Koza Film Festivali Kısa Film Yarışması Koordinatörü Bora Davutoğlu ve tarihçi yazar Mehmet Kütükçüoğlu.

        Kültürel Miras ve Korumacılık Temalı Ulusal Belgesel Film Yarışması jüri başkanı Savaş Güvezne, jüri üyeleri yönetmen İsmet Yazıcı ve Prof. Dr. Cenk Demirkıran.

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