Karabük'te polisin kovalamacayla yakaladığı şüpheli tutuklandı
Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan şüpheli tutuklandı.
Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan şüpheli tutuklandı.
Yeşil Mahalle'de uygulama yapan polis ekipleri, bir otomobili durdurmak istedi.
Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan sürücü, aracını görevlilerin üzerine sürdü.
Bir komisere çarptıktan sonra kaçan şüpheli, Öğlebeli Mezarlığında yakalandı.
Gözaltına alınan ve 48 suç kaydı olduğu belirlenen A.T, işlemlerinin ardından Karabük Adliyesi'ne sevk edildi.
Zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan A.T'nin kaçmasına yardım eden M.D. hakkında ise "suçluyu kayırma" suçundan adlı işlem yapıldı.
12 suç kaydı bulunan M.D'ye kaçma sırasında ihlal ettiği kurallar sebebiyle 50 bin lira trafik cezası kesildi.
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