Karabük'te polisin kovalamacayla yakaladığı şüpheli tutuklandı

12 suç kaydı bulunan M.D'ye kaçma sırasında ihlal ettiği kurallar sebebiyle 50 bin lira trafik cezası kesildi.

Öte yandan A.T'nin kaçmasına yardım eden M.D. hakkında ise "suçluyu kayırma" suçundan adlı işlem yapıldı.

Gözaltına alınan ve 48 suç kaydı olduğu belirlenen A.T, işlemlerinin ardından Karabük Adliyesi'ne sevk edildi.

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