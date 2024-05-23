Kirazlı köyünde aniden bastıran dolu nedeniyle bazı evlerin çatıları ve fındık ağaçları zarar gördü.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde de dolu etkili oldu.

Safranbolu ilçesinde de bazı ev ve iş yerlerini su bastı, bir evin istinat duvarı çöktü.

Karabük ve Düzce'de sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.