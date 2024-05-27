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        Karabük'te tarihi kaya mezarlarında çevre temizliği yapıldı

        Karabük'ün Ovacık ilçesinde tarihi Lidya uygarlığına dayanan kaya mezarlarının turizme kazandırılması amacıyla çevre temizliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 13:58 Güncelleme: 27.05.2024 - 13:58
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        Karabük'te tarihi kaya mezarlarında çevre temizliği yapıldı
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        Karabük'ün Ovacık ilçesinde tarihi Lidya uygarlığına dayanan kaya mezarlarının turizme kazandırılması amacıyla çevre temizliği gerçekleştirildi.

        Ovacık Kaymakamlığının yürüttüğü çalışma kapsamında, Pürçükören köyü Karakoyunlu Mahallesi'nde Gerdek Boğazı Kaya Mezarları ile mahallenin güneybatısındaki 4 odadan oluşan Karain Kaya Mezarı'nın çevresinde temizlik çalışması yapıldı.

        Kaymakam Tuğçe Yılmaz, AA muhabirine, Ovacık'ın doğal güzelliklerinin yanında tarihi zenginliklere de sahip olduğunu söyledi.

        Karakoyunlu Mahallesi'nde bazı çalışmalar yaparak bölgedeki kaya mezarlarını turizme kazandırmayı hedeflediklerini belirten Yılmaz, "Mahallede bulunan kaya mezarı, görülmeye değer kültür varlıkları olarak bölgenin tarihi geçmişine ışık tutmaktadır. Kaymakamlık olarak mezarların daha görünür olması için temizlik çalışması yaptırdık. Buranın turizme kazandırılmasını amaçlıyoruz." dedi.

        Köy muhtarı Ramazan Yüksel, kaya mezarların Ovacık ilçesine 15, Karabük merkeze ise 37 kilometre uzaklıkta olduğunu aktararak, herkesi kaya mezarları ziyaret etmeye çağırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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