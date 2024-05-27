Eflani'de kurban pazarlarında hareketlilik yaşanıyor

Kurbanlık satışı yapan Suat Arslan, arpa ve buğdayla beslediği 830 kilogram ağırlığındaki danasını 160 bin liraya sattığını söyledi.

Hareketliliğin yaşandığı pazara kurbanlık almak için gelenler ile besiciler arasında sıkı pazarlık yaşanıyor.

Her hafta pazartesi günü kurulan Eflani Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'nda büyükbaşlar 70-160, küçükbaşlar 7-20 bin lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor.

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