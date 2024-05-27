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        Eflani'de kurban pazarlarında hareketlilik yaşanıyor

        Karabük'ün Eflani ilçesinde Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hayvan pazarlarında kurban alışverişi sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 16:09 Güncelleme: 27.05.2024 - 16:09
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        Eflani'de kurban pazarlarında hareketlilik yaşanıyor
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        Karabük'ün Eflani ilçesinde Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hayvan pazarlarında kurban alışverişi sürüyor.

        Her hafta pazartesi günü kurulan Eflani Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'nda büyükbaşlar 70-160, küçükbaşlar 7-20 bin lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor.

        Hareketliliğin yaşandığı pazara kurbanlık almak için gelenler ile besiciler arasında sıkı pazarlık yaşanıyor.

        Kurbanlık satışı yapan Suat Arslan, arpa ve buğdayla beslediği 830 kilogram ağırlığındaki danasını 160 bin liraya sattığını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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