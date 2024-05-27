AK Parti Karabük heyetinden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'na ziyaret
AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ve AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu ziyaret etti.
AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ve AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu ziyaret etti.
AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndaki toplantıda Karabük'teki son gelişmeler ve kara yollarının yanı sıra demir yolu ile üst ve altyapıya yönelik konular ele alındı." ifadeleri kullanıldı.
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