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        KARÇEL Genel Müdürlüğüne Süleyman Boyar getirildi

        Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) bağlı ortaklığı Karabük Çelik Yapı İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (KARÇEL) genel müdürlüğüne Süleyman Boyar'ın getirildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 21:11 Güncelleme: 27.05.2024 - 21:11
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        KARÇEL Genel Müdürlüğüne Süleyman Boyar getirildi
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        Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) bağlı ortaklığı Karabük Çelik Yapı İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (KARÇEL) genel müdürlüğüne Süleyman Boyar'ın getirildiği bildirildi.

        KARDEMİR'den yapılan açıklamaya göre, KARÇEL A.Ş. yönetim kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda, genel müdürlük görevini yürüten Uygar Sezişer, görevini Boyar'a devretti.

        Devir teslim töreninde konuşan Sezişer, çalışma fırsatı bulduğu tüm arkadaşlarına teşekkür ederek, "KARÇEL A.Ş'nin bugünkü konumuna gelmesinde katkıda bulunmak benim için büyük bir onurdu." ifadelerini kullandı.

        KARDEMİR A.Ş. ve KARÇEL A.Ş. yönetimi de Sezişer'e katkılarından dolayı teşekkür etti, Boyar'a yeni görevinde başarılar diledi.

        Törene, KARDEMİR A.Ş. İnsan Kaynakları ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Karakuş ile Bağlı Kuruluş ve İştirakler Müdürü Muhammed Halil Topcu da katıldı.

        Açıklamada, Boyar'ın 20 yılı aşkın süredir çelik konstrüksiyon sektöründe üst düzey yönetici olarak görev yaptığı, yurt içi ve yurt dışında birçok prestijli projede görev aldığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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