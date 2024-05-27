KARÇEL Genel Müdürlüğüne Süleyman Boyar getirildi

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) bağlı ortaklığı Karabük Çelik Yapı İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (KARÇEL) genel müdürlüğüne Süleyman Boyar'ın getirildiği bildirildi.

KARDEMİR'den yapılan açıklamaya göre, KARÇEL A.Ş. yönetim kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda, genel müdürlük görevini yürüten Uygar Sezişer, görevini Boyar'a devretti.

Devir teslim töreninde konuşan Sezişer, çalışma fırsatı bulduğu tüm arkadaşlarına teşekkür ederek, "KARÇEL A.Ş'nin bugünkü konumuna gelmesinde katkıda bulunmak benim için büyük bir onurdu." ifadelerini kullandı.