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        Karabük'te öğrenciler ve veliler okul bahçesindeki geleneksel oyun alanında eğlendi

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, unutulmaya yüz tutmuş oyunların yaşatılması amacıyla okulda oluşturulan alanda öğrenciler ve velileri eğlenceli vakit geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 13:58 Güncelleme: 28.05.2024 - 13:58
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        Karabük'te öğrenciler ve veliler okul bahçesindeki geleneksel oyun alanında eğlendi
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, unutulmaya yüz tutmuş oyunların yaşatılması amacıyla okulda oluşturulan alanda öğrenciler ve velileri eğlenceli vakit geçirdi.

        Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce, geleneksel çocuk oyunlarının yaşatılması kapsamında Mustafa Antepoğlu İlkokulu bahçesinde yapılan oyun alanında "Dünya Oyun Oynama Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi. "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği"ne katılan öğrenciler ve velileri, balon patlatma, sandalye kapmaca, yumurta taşıma, halat çekme ve çuval yarışı oynadı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, gazetecilere, Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"nde temel eğitimi güçlendirme konusunda en çok özen gösterilen konular arasında akademik alan ile sosyal ve kültürel etkinlik çalışmalarının yer aldığını söyledi.

        Temel eğitimin, öğrencilerin hayata hazırlanması noktasında çok önemli olduğunu vurgulayan Akbaş, "Akademik, sosyal, kültürel ve sportif başarılarıyla temayüz etmiş il olarak geleceğimizin teminatı öğrencilerimizin hayatı daha iyi tanıması ve yaşaması anlamında kültürel oyunlarımızı onlara tanıtıyoruz. Bu bağlamda Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'in direktifleriyle geleneksel oyunlar, ders aralarında ve beden eğitimi derslerinde okul bahçesinde oynanmaktadır." diye konuştu.

        Akbaş, öğrencilerin ekran bağımlılığı, obezite gibi birçok farklı sorunla mücadele etmesini kolaylaştırmak amacıyla unutulmuş veya unutulmaya yüz tutmuş, "yağ satarım bal satarım, körebe, kutu kutu pense, istop, ip atlama, misket, yakan top, mangala, tombik, mendil kapmaca, seksek, aç kapıyı bezirgan başı ve üçtaş" gibi geleneksel oyunları yaşattıklarını anlattı.

        Etkinliğe katılan velilerden Semih Gökmen, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, "Çocuklarımız ve veliler için oyunlar düzenlendi. Çocukluğumuzdaki oyunların hemen hemen hepsi oynandı. Sanki geçmişe döndük. Güzel oldu." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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