Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Geçen yıl sarı-kırmızıya boyanan Ovacuma vosvosunun rengi bu sene değişmedi

        Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Ovacuma köyü girişinde direk üzerine konulan otomobilin rengi, Galatasaray'ın bu yıl da Trendyol Süper Lig şampiyonu olmasıyla sarı-kırmızı kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 11:14 Güncelleme: 29.05.2024 - 11:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Geçen yıl sarı-kırmızıya boyanan Ovacuma vosvosunun rengi bu sene değişmedi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Ovacuma köyü girişinde direk üzerine konulan otomobilin rengi, Galatasaray'ın bu yıl da Trendyol Süper Lig şampiyonu olmasıyla sarı-kırmızı kaldı.

        Daha önce belde olan Ovacuma köyünün konumunun daha rahat bulunması ve tanınması amacıyla eski Ovacuma Belediye Başkanı Abdullah Deniz ile bir arkadaşı tarafından direk üzerine konulan "vosvos", her yıl şampiyon olan takımın renklerine bürünüyor.

        Geçen yıl sarı-kırmızıya boyanan vosvosun rengi, Galatarasay'ın bu yıl da ligi şampiyon bitirmesiyle değişmedi. Aracın solan renkleri ekiplerce yenilendi.

        Yaklaşık 20 yıldır bölgede bulunan vosvos aracılığıyla Ovacuma'nın tanıtımına katkı sağlanıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Burdur'da diyaliz sonrası ikinci ölüm!
        Burdur'da diyaliz sonrası ikinci ölüm!
        Mersin'de 11 kişinin öldüğü kazanın bilirkişi ön raporu: Otobüs şoförü "tek ve asli kusurlu"
        Mersin'de 11 kişinin öldüğü kazanın bilirkişi ön raporu: Otobüs şoförü "tek ve asli kusurlu"
        ABD'li siyasetçiden İsrail'e: Bitirin onları!
        ABD'li siyasetçiden İsrail'e: Bitirin onları!
        2 kız kardeşini istismar etmişti! İğrenç ağabeyin cezası belli oldu!
        2 kız kardeşini istismar etmişti! İğrenç ağabeyin cezası belli oldu!
        Aslan'da kabuk değişimi
        Aslan'da kabuk değişimi
        Komşusunu 30 yerinden bıçaklayarak öldürdü: Nedeni şoke etti
        Komşusunu 30 yerinden bıçaklayarak öldürdü: Nedeni şoke etti
        Cimbom'a '10 numara' gol kralı!
        Cimbom'a '10 numara' gol kralı!
        ABD'nin Gazze'de inşa ettiği iskele dağıldı
        ABD'nin Gazze'de inşa ettiği iskele dağıldı
        Bu yıldızlar bedava!
        Bu yıldızlar bedava!
        Parçalanmış cesette korkunç detay! Kesik baş kovada mı?
        Parçalanmış cesette korkunç detay! Kesik baş kovada mı?
        Ünlülerden Filistin mesajları
        Ünlülerden Filistin mesajları
        İstanbul'da her 6 haneden 1'i emekli
        İstanbul'da her 6 haneden 1'i emekli
        Kangal köpeği üretimi yüzde 50 düştü
        Kangal köpeği üretimi yüzde 50 düştü
        En zengin ünlü kadınlar
        En zengin ünlü kadınlar
        Alex de Souza Antalya'da
        Alex de Souza Antalya'da
        Yeğeninin düğününe gitmişti! Bir anda ahırdan çıktı!
        Yeğeninin düğününe gitmişti! Bir anda ahırdan çıktı!
        Bursa'ya 'hidrojen' yatırımı
        Bursa'ya 'hidrojen' yatırımı
        İki ABD'li milyarder, denizaltıyla Titanik enkazına yolculuk planlıyor
        İki ABD'li milyarder, denizaltıyla Titanik enkazına yolculuk planlıyor
        Mezun gençlere 2 yıl sağlık hizmeti
        Mezun gençlere 2 yıl sağlık hizmeti
        Ünlülerin akıllı telefonla imtihanı: Şeytani bir icat
        Ünlülerin akıllı telefonla imtihanı: Şeytani bir icat

        Benzer Haberler

        Karabük'te öğrenciler ve veliler okul bahçesindeki geleneksel oyun alanında...
        Karabük'te öğrenciler ve veliler okul bahçesindeki geleneksel oyun alanında...
        KARÇEL Genel Müdürlüğüne Süleyman Boyar getirildi
        KARÇEL Genel Müdürlüğüne Süleyman Boyar getirildi
        AK Parti Karabük heyetinden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'na ziyaret
        AK Parti Karabük heyetinden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'na ziyaret
        Eflani'de kurban pazarlarında hareketlilik yaşanıyor
        Eflani'de kurban pazarlarında hareketlilik yaşanıyor
        Karabük'te tarihi kaya mezarlarında çevre temizliği yapıldı
        Karabük'te tarihi kaya mezarlarında çevre temizliği yapıldı
        Karabük'te özel öğrenciler bire bir eğitimle sosyal ve kültürel becerilerin...
        Karabük'te özel öğrenciler bire bir eğitimle sosyal ve kültürel becerilerin...