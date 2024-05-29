Karabük'te apartman dairesinde çıkan yangın hasara yol açtı
Karabük'te apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Karabük'te apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
100. Yıl Mahallesi 1005 Cadde'deki 4 katlı binanın son katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.