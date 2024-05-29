Karabük'te kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Aramada, sigara sarma makinesi, hava kompresörü, 2 kilo 388 gram kıyılmış tütün, 1880 içi tütün doldurulmuş makaron, 3 bin 400 bandrolsüz boş makaron, 250 ambalaj poşeti ve 1 ruhsatsız pompalı av tüfeği ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il merkezinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

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