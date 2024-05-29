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        Karabük'te kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Karabük'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 16:55 Güncelleme: 29.05.2024 - 16:58
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        Karabük'te kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı yakalandı
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        Karabük'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il merkezinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

        Aramada, sigara sarma makinesi, hava kompresörü, 2 kilo 388 gram kıyılmış tütün, 1880 içi tütün doldurulmuş makaron, 3 bin 400 bandrolsüz boş makaron, 250 ambalaj poşeti ve 1 ruhsatsız pompalı av tüfeği ele geçirildi.

        Zanlı ekipler tarafından gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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