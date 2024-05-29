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        Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı

        Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 17:54 Güncelleme: 29.05.2024 - 17:54
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        Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı
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        Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde temini ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda ekipler, M.E, E.Ö. ve E.B'nin bulunduğu araçta yaptığı aramada, sentetik ecza ve 14,17 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Gözaltına alınan zanlılar hakkında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

        Öte yandan, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan şüpheli T.A, Safranbolu ilçesinde yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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