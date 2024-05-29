25. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali etkinliklerle sürüyor

Etkinlik kapsamında ayrıca "Festivalin Çeyrek Asırlık Süreci" söyleşisi ve finalist belgesel filmlerin gösterimi yapıldı.

Kültür merkezinin bahçesinde ise Belediye Başkanı Köse, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin ve diğer protokol üyeleri tarafından festival meşalesi yakıldı.

Daha sonra "Safranbolu Temalı Ulusal Belgesel Film Yapım Destek Yarışması'nda 2023 En İyi Proje Ödülü" alan "Safranbolu'nun Altın Çiçeği Safran" filmi gösterildi.

Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, festivalin Safranbolu için çok önemli olduğunu belirtti.

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