Karabük'te bilim şenliği düzenlendi

Karabük'te düzenlenen bilim şenliğinde 65 proje sergilendi.

Yenimahalle Spor Salonu'nda yapılan şenlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Merkez ve ilçelerden şenliğe katılan 200 öğrenci, öğretmenlerin koordinesinde hazırladığı 65 projeyi katılımcılara sundu.

Açılışta konuşan Vali Mustafa Yavuz, bilim şenliği yolculuğunun yaklaşık 6 ay önce başladığını söyledi.

Gelecek yıl bilim şenliğini daha büyük alanda yapmak istediklerini belirten Yavuz, "Bugün burada sınırlı sayıda projeyi sizlerin huzurlarınızda sergiliyoruz. Daha geniş alanlarda inanıyorum ki sizlerle bu 65 eserimizi 165-265'lere çıkaracağımıza inanıyorum." ifadesini kullandı.