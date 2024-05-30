Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te bilim şenliği düzenlendi

        Karabük'te düzenlenen bilim şenliğinde 65 proje sergilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 14:58 Güncelleme: 30.05.2024 - 14:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te bilim şenliği düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karabük'te düzenlenen bilim şenliğinde 65 proje sergilendi.

        Yenimahalle Spor Salonu'nda yapılan şenlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Merkez ve ilçelerden şenliğe katılan 200 öğrenci, öğretmenlerin koordinesinde hazırladığı 65 projeyi katılımcılara sundu.

        Açılışta konuşan Vali Mustafa Yavuz, bilim şenliği yolculuğunun yaklaşık 6 ay önce başladığını söyledi.

        Gelecek yıl bilim şenliğini daha büyük alanda yapmak istediklerini belirten Yavuz, "Bugün burada sınırlı sayıda projeyi sizlerin huzurlarınızda sergiliyoruz. Daha geniş alanlarda inanıyorum ki sizlerle bu 65 eserimizi 165-265'lere çıkaracağımıza inanıyorum." ifadesini kullandı.

        Yavuz, dijital ve teknolojik dönüşümün yakalanması ve buna ayak uydurulması gerektiğini kaydetti.

        Konuşmanın ardından Yavuz ve protokol üyeleri, sergilenen projeleri inceleyerek öğrencilerden bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        "Sistemden 550 milyar TL likidite çekildi"
        "Sistemden 550 milyar TL likidite çekildi"
        Alex, Antalyaspor'a imzayı attı!
        Alex, Antalyaspor'a imzayı attı!
        Beşiktaş'ta 29 kişinin can verdiği gece kulübü yangını soruşturması tamamlandı: 22,5 yıla kadar hapis istemi
        Beşiktaş'ta 29 kişinin can verdiği gece kulübü yangını soruşturması tamamlandı: 22,5 yıla kadar hapis istemi
        En değerliler açıklandı! Arda ilk 100'de
        En değerliler açıklandı! Arda ilk 100'de
        Sınıfta öğretmen dövmenin kefaleti: 300 bin TL!
        Sınıfta öğretmen dövmenin kefaleti: 300 bin TL!
        Bu eşyaları doğru kullandığınıza emin misiniz?
        Bu eşyaları doğru kullandığınıza emin misiniz?
        D vitamini eksikliği MS riskini artırıyor
        D vitamini eksikliği MS riskini artırıyor
        Philadelphia Koridoru neden önemli?
        Philadelphia Koridoru neden önemli?
        EFES-2024 tatbikatı nefesleri kesti!
        EFES-2024 tatbikatı nefesleri kesti!
        İzmir Adalet Komisyonu Başkanı'na soruşturma
        İzmir Adalet Komisyonu Başkanı'na soruşturma
        Türkiye en çok hangi ülkelere ihracat yapıyor?
        Türkiye en çok hangi ülkelere ihracat yapıyor?
        Mersin-KKTC arası 1,5 saat olacak
        Mersin-KKTC arası 1,5 saat olacak
        Boşandıktan 5 ay sonra evlilik kararı
        Boşandıktan 5 ay sonra evlilik kararı
        Milli futbolcunun fenomen aşkı
        Milli futbolcunun fenomen aşkı
        Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçmak üzere
        Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçmak üzere
        'Hepsi' çok gergin
        'Hepsi' çok gergin
        2,5 km'lik volkanik yarık!
        2,5 km'lik volkanik yarık!
        Hangi 6 besin aç karnına tüketilmemeli?
        Hangi 6 besin aç karnına tüketilmemeli?
        Kripto kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda
        Kripto kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda

        Benzer Haberler

        Safranbolu'da "Açık Hava Sinema Geceleri" etkinliği yapıldı
        Safranbolu'da "Açık Hava Sinema Geceleri" etkinliği yapıldı
        25. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali etkinliklerle sürüyor
        25. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali etkinliklerle sürüyor
        Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı
        Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı
        KBÜ'den kısa kısa
        KBÜ'den kısa kısa
        Karabük'te kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        Karabük'te kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        25. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali başladı
        25. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali başladı