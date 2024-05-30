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        KBÜ'den kısa kısa

        Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Farabi IX. Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı'na katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 17:27 Güncelleme: 30.05.2024 - 17:31
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        KBÜ'den kısa kısa
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        Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Farabi IX. Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı'na katıldı.

        Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde geçekleşen etkinlikte açılan stantları gezen Rektör Kırışık, projeleri inceleyerek bilgi aldı.

        - Yüksekokul öğrencilerinden yıl sonu sergisi

        KBÜ Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu öğrencileri, yıl sonu sergisi düzenledi.

        Çocuk Gelişimi, Geleneksel El Sanatları, İç Mekan Tasarımı ve Mimari Restorasyon ve Moda Tasarımı Programı öğrencileri tarafından hazırlanan sergi, 31 Mayıs'a kadar gezilebilecek.

        - Rektör Kırışık'tan Başak Cengiz Mimarlık Fakültesine ziyaret

        KBÜ Rektörü Prof. Dr. Kırışık, akademik birimlere yaptığı ziyaretler kapsamında Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi'ni gezdi.

        Ziyarette, fakültenin mevcut durumu, akademik faaliyetler ve gelecek hedeflerine ilişkin bilgi alışverişinde bulunuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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