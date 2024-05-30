KBÜ'den kısa kısa

Çocuk Gelişimi, Geleneksel El Sanatları, İç Mekan Tasarımı ve Mimari Restorasyon ve Moda Tasarımı Programı öğrencileri tarafından hazırlanan sergi, 31 Mayıs'a kadar gezilebilecek.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde geçekleşen etkinlikte açılan stantları gezen Rektör Kırışık, projeleri inceleyerek bilgi aldı.

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