25. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali etkinliklerle sürüyor

Program kapsamında ayrıca Karabük Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Sebahat Kılıç Bülbül'ün "Gelin Aynaları" sergisi açıldı, "Yeşim Ustaoğlu İle Film Yapım-Yönetim" söyleşisi düzenlendi ve görüntü yönetmenleri Nusret Emre Bilgin ile Emre Köktaş, görüntü yönetmenliği atölyesi gerçekleştirdi.

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