25. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali etkinliklerle sürüyor
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla düzenlenen 25. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında finalist belgesel filmler gösterildi.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla düzenlenen 25. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında finalist belgesel filmler gösterildi.
Festivalin ikinci gününde Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliklerde, finalist belgesel filmlerin gösterimi yapıldı.
Program kapsamında ayrıca Karabük Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Sebahat Kılıç Bülbül'ün "Gelin Aynaları" sergisi açıldı, "Yeşim Ustaoğlu İle Film Yapım-Yönetim" söyleşisi düzenlendi ve görüntü yönetmenleri Nusret Emre Bilgin ile Emre Köktaş, görüntü yönetmenliği atölyesi gerçekleştirdi.
Festival, 1 Haziran'da sona erecek.
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