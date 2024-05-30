Karabük'teki 13 yaş altı futbol takımlarından Filistin'e destek

Ayrıca futbolcular başlama düdüğünün ardından 1 dakika sessiz bekleyerek İsrail'i protesto etti.

Karabük 13 yaş altı futbol liginde, Anadolu Gençlik Spor ile 5000 Evler Spor, Safranbolu sentetik sahasında karşı karşıya geldi.

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