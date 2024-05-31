Karabük'te üzerine ağaç devrilen işçinin ölümüne ilişkin 2 kişi tutuklandı

İşçinin ölümü üzerine işveren Y.C. ve olay sırasında orman kesim sahasında olan Afganistan uyruklu K.T. gözaltına alındı.

Çukurören köyü yakınlarındaki orman kesim sahasında işçi olarak çalışan Afganistan uyruklu Abdulrezzak R. (22), 12 Mayıs'ta kesim sırasında üzerine ağaç devrilerek yaralanması sonucu kaldırıldığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 27 Mayıs'ta hayatını kaybetti.

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