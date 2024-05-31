Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları Karabük'te protesto edildi

        Karabük Üniversitesinde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları kınandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 18:54 Güncelleme: 31.05.2024 - 18:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları Karabük'te protesto edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karabük Üniversitesinde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları kınandı.

        Filistin'e Destek Platformu tarafından düzenlenen programda akademisyenler, öğrenciler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri Sosyal Yaşam Merkezi önünde bir araya geldi.

        Pankart ve dövizler taşıyan katılımcılar, sloganlar atarak Teknoloji Fakültesi önüne kadar yürüdü.

        İsrail'in saldırıları fakülte merdivenlerine konulan oyuncak bebek, ayakkabı ve kefenlerle protesto edildi.

        Saldırılarda hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okunmasıyla devam eden programda grup adına açıklama yapan Karabük Genç İHH Başkanı Mehmet Ali Kuru, İsrail'in yaklaşık 8 aydır Filistin'de soykırım yaptığını söyledi.

        Kuru, Gazze'deki katliam ve soykırımın karşısında şanlı bir direniş gösterildiğini belirterek, "Başta ABD olmak üzere batılı devletler bu katliama göz yummanın da ötesinde İsrail'i açıktan desteklemekten çekinmiyor. Dünyanın tüm vicdanlı halklarını adalet ve iyilikte buluşmaya ve zalimlerin zulmünü suratlarına haykırmaya davet etmeyi sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Biliyoruz ki dünyanın dört bir yanı artık Gazze'dir, Filistin'dir. Titreyen her yürek, haykıran her dil Filistin için eylemde, duada ve kıyamdadır. İnanıyoruz ki insanlık vicdanı çok yakında siyonizmi yenecek ve bu beladan kurtaracak." ifadesini kullandı.

        Program, konuşmanın ardından yapılan duayla sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fenerbahçe, İsmail Kartal'a veda etti
        Fenerbahçe, İsmail Kartal'a veda etti
        Arazi katliamında sıcak gelişme! Barış töreni öncesinde teslim oldular
        Arazi katliamında sıcak gelişme! Barış töreni öncesinde teslim oldular
        Fenomen eşe 58 bıçak darbesinde karar
        Fenomen eşe 58 bıçak darbesinde karar
        Aşkım Kapışmak hakkındaki suçlama ortaya çıktı!
        Aşkım Kapışmak hakkındaki suçlama ortaya çıktı!
        Muhtarlık seçimini kaybetmesinin ardından yazdığı şiirle gündem olmuştu: Aydın Battal dolandırıldı
        Muhtarlık seçimini kaybetmesinin ardından yazdığı şiirle gündem olmuştu: Aydın Battal dolandırıldı
        Büyük tehlike atlattı
        Büyük tehlike atlattı
        Mama fiyatları neden artıyor?
        Mama fiyatları neden artıyor?
        Hangi takımın ne kadar geliri, ne kadar borcu var?
        Hangi takımın ne kadar geliri, ne kadar borcu var?
        "Uyuyan devi uyandırmaya geliyor"
        "Uyuyan devi uyandırmaya geliyor"
        TCMB rezervlerinde 4 yıl sonra bir ilk
        TCMB rezervlerinde 4 yıl sonra bir ilk
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        Kaçırıldı iddialarının ardından FETÖ elebaşının çiftliği görüntülendi!
        Kaçırıldı iddialarının ardından FETÖ elebaşının çiftliği görüntülendi!
        Jose Mourinho ile Fenerbahçe anlaştı
        Jose Mourinho ile Fenerbahçe anlaştı
        Rumeli Hisarı’nın altında gizli tünel bulundu
        Rumeli Hisarı’nın altında gizli tünel bulundu
        "Türkiye'den vazgeçmedi"
        "Türkiye'den vazgeçmedi"
        Tarihi final! Kupa hangi Türk'ün olacak?
        Tarihi final! Kupa hangi Türk'ün olacak?
        Kiraz hangi hastalığın tedavisinde kullanılıyor?
        Kiraz hangi hastalığın tedavisinde kullanılıyor?
        İfşaları yasaklandı
        İfşaları yasaklandı
        Beşiktaş haber bekliyor
        Beşiktaş haber bekliyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Karabük'te sağanak etkili oldu
        Karabük'te sağanak etkili oldu
        Karabük'te üzerine ağaç devrilen işçinin ölümüne ilişkin 2 kişi tutuklandı
        Karabük'te üzerine ağaç devrilen işçinin ölümüne ilişkin 2 kişi tutuklandı
        Yenice'de sağanak ve dolu etkili oldu
        Yenice'de sağanak ve dolu etkili oldu
        Karabük'teki 13 yaş altı futbol takımlarından Filistin'e destek
        Karabük'teki 13 yaş altı futbol takımlarından Filistin'e destek
        25. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali etkinliklerle sürüyor
        25. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali etkinliklerle sürüyor
        KBÜ'den kısa kısa
        KBÜ'den kısa kısa