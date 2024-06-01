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        Karabük'te villada çıkan yangın hasara neden oldu

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde villada çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 12:15 Güncelleme: 01.06.2024 - 12:15
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        Karabük'te villada çıkan yangın hasara neden oldu
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde villada çıkan yangın söndürüldü.

        Esentepe Mahallesi Hazar Caddesi'nde Tansel M'ye ait kimsenin oturmadığı villada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce söndürülen yangın, villada hasara neden oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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