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        Karabük'te lise öğrencileri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti

        Karabük Demir Çelik Lisesi öğrencileri, mezuniyet töreninde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 15:26 Güncelleme: 01.06.2024 - 15:26
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        Karabük'te lise öğrencileri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti
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        Karabük Demir Çelik Lisesi öğrencileri, mezuniyet töreninde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

        Karabük Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonu'nda düzenlenen mezuniyet töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Törende "Filistin bu sene mezun vermedi, dünya sınıfta kaldı" ve "Çocuklar ölürken sessiz kalınmaz" pankartları açan Karabük Demir Çelik Lisesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösterdi.

        Öğrencilerin eylemine, öğretmen ve veliler alkışlayarak destek verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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