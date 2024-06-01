Karabük'te lise öğrencileri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti
Karabük Demir Çelik Lisesi öğrencileri, mezuniyet töreninde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.
Karabük Demir Çelik Lisesi öğrencileri, mezuniyet töreninde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.
Karabük Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonu'nda düzenlenen mezuniyet töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Törende "Filistin bu sene mezun vermedi, dünya sınıfta kaldı" ve "Çocuklar ölürken sessiz kalınmaz" pankartları açan Karabük Demir Çelik Lisesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösterdi.
Öğrencilerin eylemine, öğretmen ve veliler alkışlayarak destek verdi.
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