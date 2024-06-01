25. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

Dereceye girenlere ödüllerini, Vali Mustafa Yavuz, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Festival Komitesi ve Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, festivalin jüri başkanı Yeşim Ustaoğlu ile protokol üyeleri verdi.

Türker İnanoğlu Sinema Onur Ödülü ise sinema eleştirmeni, yazar ve mimar Atilla Dorsay'a takdim edildi.

Safranbolu Temalı Belgesel Film Yapım Destek Yarışması kategorisinde, "En İyi Proje Ödülü"ne, "Safranbolu'nun İzleri" ile yönetmen Fidan Çaça layık görüldü.

Kültürel Miras ve Korumacılık Temalı Ulusal Belgesel Film kategorisinde, "Suha Arın En İyi Belgesel Ödülü", "Rodakis'i Ararken" filmiyle yönetmen Kerem Soyyılmaz'a verildi.

Uluslararası Kısa Metraj kategorisinde "En İyi Kısa Metraj Belgesel Film Ödülü"ne "How To Please" ile Elina Talvensaari layık görüldü.

Uzun Metraj Mansiyon Ödülü de "Flanöz" ile yönetmen Vahit Sarıtaş'a takdim edildi.

Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi Konferans Salonu'ndaki "Belgesel Film Yarışması" ödül töreninde, Uluslararası Uzun Metraj kategorisinde "En İyi Belgesel Film Ödülü"nü "Bir Gün, 365 Saat" ile yönetmen Eylem Kaftan aldı. Bu kategoride "Jüri Özel Ödülü"nü "Tanya, Summer, Winter" ile yönetmen Aleksander Avilov aldı.

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